В Калининград прибыл глава Минэкономразвития России Максим Решетников

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников. Фото: Правительство Калининградской области

Глава Минэкономразвития прибыл в Калининград. Вместе с губернатором Антоном Алихановым Максим Решетников 19 ноября встретится с представителями туриндустрии, проведет совещание по вопросам социально-экономического развития.

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В планах также обсудить с представителями малого и среднего бизнеса стартовавшую недавно в регионе новую программу льготного финансирования.

Министр планирует побывать на рыбоперерабатывающем заводе «За Родину», фабрике «Обсервер».

В правительстве отметили, что в ходе своего прошлого визита в регион в апреле 2021 Максим Решетников проконтролировал реализацию программы социально-экономического развития, оценил состояние инфраструктуры и мер поддержки для бизнеса, обсудил перспективы формирования в Калининградской области «зеленой» энергетики.