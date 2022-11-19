Больше 800 жителей Калининградской области проверили уровень глюкозы в крови

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининградской области провели «Неделю диабета» - профилактические мероприятия провели в Калининграде, Балтийске, Светлом и Пионерском.

В ходе акции, стартовавшей 14 ноября, 888 человек прошли экспресс-диагностику уровня глюкозы в крови.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, также пациентов консультировали терапевт, дерматолог и диетолог.

В заключительный день «Недели диабета», 18 ноября, специалисты центра общественного здоровья провели в Калининграде мастер-класс по скандинавской ходьбе.

Организаторами акции выступили областное министерство здравоохранения и центр общественного здоровья и медицинской профилактики при поддержке региональных общественных организаций «Дети-инвалиды, больные сахарным диабетом» и «Волонтеры-медики».