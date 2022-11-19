Антон Алиханов назвал главную проблему в развитии предпринимательства в Калининградской области

. Фото: Правительство Калининградской области

Главной проблемой в развитии предпринимательства Калининградской области губернатор Антон Алиханов считает отсутствие кадров. Об этом глава региона сказал в пятницу, 18 ноября во время выезда по учреждениям среднего профобразования

- Главной проблемой для развития предпринимательства являются не деньги, не инфраструктура, а кадры. Нужны профессионально подготовленные молодые люди, которые приходят работать на предприятия, – сказал Антон Алиханов. – Поэтому очень важно, чтобы система образования была готова отвечать на современные вызовы и удовлетворять потребности нашей экономики, промышленности, сельского хозяйства, информационных технологий.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, губернатор посетил лаборатории по поварскому делу в колледже сервиса и туризма в Калининграде, побывал в Гурьевске в колледже строительства и профессиональных технологий.

Кроме того, Антон Алиханов посетил два учреждения среднего профессионального образования в Гусеве: политехнический техникум и колледж агротехнологий и природообустройства.

По итогам выезда глава региона акцентировал внимание на задаче сближения интересов работодателей и образовательных организаций, более тесного общения с бизнесом для подготовки кадров.