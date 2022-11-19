Вышла из дома и пропала: В Калининграде разыскивают 72-летнюю женщину

. Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

В Калининграде объявили в розыск 72-летнюю Валентину Пономаренко. Как сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Запад», женщина 18 ноября ушла из дома на улице Володарского и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Примерты: рост 153 см, глаза светлые, короткие пепельно-русые волосы.

Была одета: темно-зеленый пуховик, синие джинсы, розовая шапка, коричневые ботинки.

Если вам что-либо известно о местонахождении женщины, сообщите об этом по телефонам горячей линии: 8(4012) 508-038 или 8(4012) 520-444.