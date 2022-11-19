Очищенные барельефы Германа Брахерта у Южного вокзала в Калининграде возьмут под охрану

Работы по очистке начались летом. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде очистили барельефы Германа Брахерта, расположенные на здании почтамта 1930 года (ул. Железнодорожная, 25-31), неподалеку от главного вокзала Кенигсберга (ныне Южный вокзал). Произведение известного восточнопрусского скульптора возьмут под охрану.

Об этом «Комсомолке» сообщил руководитель Службы охраны объектов культурного наследия региона Евгений Маслов.

- Очистили работу известную, потом забытую Германа Брахерта. Далее, включаем ее в предметы охраны здания, которое состоит на учете в качестве ОКН. Мало кто обращает внимание, но очень красивая архитектура – один только портал во внутренний двор словно вход в Нотр-Дам де Пари. Такой план, - сообщил Евгений Маслов.

Отметим, барельефы Брахерта сохранились под вывеской, установленной уже в наше время. Несколько лет назад выяснилось, что реклама незаконна, и ее демонтировали. Тогда краеведы и обратили внимание, что под рекламой скрывались барельефы, варварски замазанные цементом.

Позади серьезная работа по очистке произведения искусства.

В этом году в Калининградской области отмечают 125-летний юбилей Германа Брахерта.