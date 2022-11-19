Очищенные барельефы Германа Брахерта у Южного вокзала в Калининграде возьмут под охрану

Работы по очистке начались летом.
Фото: Александр КАТЕРУША
В Калининграде очистили барельефы Германа Брахерта, расположенные на здании почтамта 1930 года (ул. Железнодорожная, 25-31), неподалеку от главного вокзала Кенигсберга (ныне Южный вокзал). Произведение известного восточнопрусского скульптора возьмут под охрану.
Об этом «Комсомолке» сообщил руководитель Службы охраны объектов культурного наследия региона Евгений Маслов.
- Очистили работу известную, потом забытую Германа Брахерта. Далее, включаем ее в предметы охраны здания, которое состоит на учете в качестве ОКН. Мало кто обращает внимание, но очень красивая архитектура – один только портал во внутренний двор словно вход в Нотр-Дам де Пари. Такой план, - сообщил Евгений Маслов.
Отметим, барельефы Брахерта сохранились под вывеской, установленной уже в наше время. Несколько лет назад выяснилось, что реклама незаконна, и ее демонтировали. Тогда краеведы и обратили внимание, что под рекламой скрывались барельефы, варварски замазанные цементом.
Позади серьезная работа по очистке произведения искусства.
В этом году в Калининградской области отмечают 125-летний юбилей Германа Брахерта.