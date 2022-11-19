В ГИБДД рассказали подробности тройного ДТП на Северном обходе

. Фото: УГИБДД Калининградской области

ДТП на Северном обходе в Калининграде случилось в пятницу, 18 ноября – очевидцы сообщали о столкнувшихся трех автомобилях.

В пресс-службе региональной ГИБДД рассказали, что 67-летний водитель на «Шевроле Кобальт» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с грузовиком «САЗ».

После этого в остановившийся большегруз въехал «Мерседес Спринтер».

В ГИБДД отметили, что водитель «Мерседеса» не соблюдал безопасную дистанцию.

В результате ДТП телесные повреждения получил водитель автомобиля «Шевроле».