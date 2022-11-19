Школьница из Калининграда победила в конкурсе вокалистов в Финляндии

Вокалистка детской школы искусств имени Сергея Прокофьева Мария Царикова стала лауреатом I степени престижного международного конкурса имени Яна Сибелиуса в Финляндии.

Мария представила две композиции: «Как по лужку травка» (русская народная песня) и «Мандолина» Клода Дебюсси.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства культуры и туризма, конкурс проводился дистанционно.

В творческом соревновании приняли участие юные вокалисты и профессиональные певцы из разных стран.

Преподавателем Марии Цариковой по вокалу является Виктория Яшкова.