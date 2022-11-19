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НовостиОбщество19 ноября 2022 15:53

Калининградский янтарный комбинат продал на аукционе больше 2 тонн янтаря

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Калининградский янтарный комбинат провел аукцион по продаже янтаря-сырца. Было представлено 66 лотов общим весом 2105 килограммов.

С молотка ушло янтаря на 2 млн рублей.

Как отметили в пресс-службе комбината, весь приобретенный материал должен быть переработан на территории России – это основное требование для участия в торгах.

Последний в этом году аукцион про продаже янтаря состоится в декабре.

Первый онлайн-аукцион состоялся в феврале 2021 года. Тогда самым дорогим из реализованных лотов оказался самородок весом 1882 грамма. Он был продан за 2,2 млн рублей.