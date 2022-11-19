«Балтика» обыграла ярославский «Шинник» в последнем домашнем матче года

. Фото: пресс-служба ФК "Балтика"

Заключительный домашний матч «Балтики» в этом году прошел на стадионе «Калининград». Встреча с ярославским «Шинником» завершилась со счетом 1:0 в пользу балтийцев.

Игра в первом тайме была довольно холодной, но после перерыва стала интереснее. Автором года на 64 минуте стал центральный защитник балтийцев Никола Радмановац.

- В такой мороз нас здорово поддерживали болельщики и они, конечно, заслужили эту победу, - сказал после игры главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич, поздравив футболистов своей команды.

Отметим, «Балтика» продлила беспроигрышную серию игр. Наши ребята не проигрывают вот уже 18 матчей подряд в Первой лиге.

- Мы сегодня очень плохо играли, особенно в первом тайме. Соперник оказывал давление, переигрывал нас, - сказал главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев. – Возможно, нам надо было пораньше пропустить, чтобы ребята были раскрепощеннее. Потому что, когда пропустили, пошла другая игра… Мы проиграли лидеру.

Игра прошла 19 ноября. На трибунах, несмотря на снег и ветер, присутствовало 7113 зрителей.

Набрав 38 очков, «Балтика» закрепилась на первом месте турнирной таблицы Первой лиги. «Шинник» на 7 месте с 27 очками.