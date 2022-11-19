По новой «антисанкционной» программе в Калининградской области поданы первые двадцать заявок

. Фото: Правительство Калининградской области

Первые двадцать заявок поданы на льготные займы по новой «антисанкционной» программе в Калининградской области.

Эта мера поддержки реализуется на средства федеральной субсидии, предоставленной региону в 2022 году по решению Президента РФ.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, 8 проектов были представлены на встрече с министром экономразвития РФ Максимом Решетниковым, который прибыл в регион, и губернатором Антоном Алихановым.

Максим Решетников сказал, что средства федеральной субсидии в размере 5,5 млрд рублей направлены на поддержку местных предпринимателей, оказавшихся в сложных условиях из-за ограничений грузового транзита в условиях санкций. Финансирование осуществлялось через госпрограмму «Социально-экономическое развитие Калининградской области».

- Мы уже перечислили всю сумму из федерального бюджета в региональный фонд. Бизнес получит займы до 300 млн рублей под два процента годовых на семь лет. Благодаря этому решению будет создана одна тысяча рабочих мест, привлечено 6,8 млрд рублей инвестиций, - сказал Максим Решетников.

Отмечается, что речь идет о проектах по развитию туризма, морских перевозок, рыболовства и рыбоводства, ветеринарной деятельности, производства молочной продукции.

Поддержку в таком объеме на программы льготного финансирования бизнеса регион получает впервые.