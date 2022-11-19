Темный фасад и серая крыша: Калининградцы решают, какой после ремонта будет кирха памяти королевы Луизы

Вариант №1. Фото: Евгений МАСЛОВ

В Калининграде предстоит ремонт кирхи памяти королевы Луизы, которая расположена в Центральном парке. В здании 1901 года постройки с 1976 года расположен Театр кукол, с тех же пор кирха светлая с зеленой крышей. Теперь же проектировщики предлагают видоизменить здание, вспомнив, каким оно было до войны.

Это стало одним из главных вопросов на прошедшем в областном правительстве заседании Совета по культурному наследию: обсуждали долго и эмоционально.

Однако, эксперты не смогли выбрать вариант колора. По словам руководителя Службы по охране памятников, проектное предложение, которое получило относительно консолидированное одобрение, это темно-серый (графитовый) цвет кровли (как у изначального сланцевого покрытия). Тип кровельного материала, к которому склонилось большинство, шашечная или чешуйчатая фальцевая кровля.

А вот о цвете фасада не договорились.

Вариант №2. Фото: Евгений МАСЛОВ

- Возвращаемся ли к историческому колору (темный фон, светлые грани), либо сохраняем (обыгрываем) покраску 1970-х годов. Решили неделю-другую обсудить в общественном пространстве, - написал Евгений Маслов в «ВКонтакте» и разместил «голосовалку» с тремя вариантами.

Вариант №1 – светлые, как сейчас, стены и темная крыша. Вариант №2 – светлые стены и зеленая, как сейчас, крыша. Вариант №3 – возвращение к историческому цвету стен и крыши.

Вариант №3. Фото: Евгений МАСЛОВ

В голосовании пока лидирует третий вариант, исторический. Сторонники оригинального цвета ориентировались на довоенные изображения кирхи.