В Калининградской области снизилась безработица

В Калининградской области региональным властям удалось стабилизировать экономическую ситуацию, несмотря на то, что регион больше других пострадал от западных санкций. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании по итогам рабочей поездки в Калининградскую область 19 ноября.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, была отмечена, в частности, положительная динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета по итогам 10 месяцев (+22,5%), снижение безработицы по итогам сентября до 2,8% (с 5% в 2021 году). Объем инвестиций по итогам первого полугодия вырос на 52,1% (6 место в России).

- Постоянно находимся на связи с регионом. Учитывая специфику местной экономики, у Правительства к поддержке региона особый подход. Мы выработали адресные меры поддержки конкретно под регион. Прежде всего, через госпрограмму – ключевой инструмент социально-экономического развития Калининградской области, – отметил Максим Решетников.