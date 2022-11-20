Министр экономразвития РФ – о туризме в Калининграде: В повестке вопрос транспортной доступности

Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Фото: Правительство Калининградской области

Министр экономического развития РФ Максим Решетников в рамках визита в Калининградскую область встретился с представителями турбизнеса в Калининграде.

На встрече он отметил, что для региона туризм является одной из точек роста. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

- Для Калининграда туризм – одна из точек роста, тем более сейчас. Правительство РФ по решению Президента помогало, помогает и будет помогать Калининградской области, в том числе благодаря настойчивости губернатора, который действительно доносит проблемы, с которыми регион сталкивается, - приводит пресс-служба слова федерального министра.

Он обращает внимание на вопрос транспортной доступности региона для туристов.

- В повестке сейчас вопрос транспортной доступности с точки зрения туризма в том числе – этот вопрос нужно дополнительно посмотреть. В данном случае не авиабилеты, так как они дотируются, а вопросы паромного пассажирского сообщения нужно обсудить, – сказал глава федерального ведомства.

На страте также обсудили поддержку инклюзивного туризма, программы льготного кредитования строительства объектов.

В совещании приняли участие губернатор Антон Алиханов, министр по культуре и туризму Андрей Ермак.