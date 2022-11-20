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НовостиПолитика20 ноября 2022 14:15

В Калининградской области военные тральщики провели учения

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области прошла учения тральная группа в составе базового тральщика «Леонид Соболев» и рейдового тральщика «Василий Поляков».

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, в Балтийском море корабли произвели траление условного судоходного фарватера от учебных якорных мин, затем экипажи уничтожили макеты плавающих мин огнем из 30-мм артиллерийских установок.

Кроме того, военные отработали ряд элементов совместной задачи по радиационной, химической и биологической защите.

Отмечается, что в ближайшее время тральщики продолжат действовать в прибрежной зоне моря.