Требуются дополнительные мощности: Максим Решетников рассказал о паромах для Калининградской области

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининградской области необходимо развивать транспортно-логистический комплекс. Об этом министр экономического развития РФ сообщил 19 ноября во время визита в регион.

По словам Максима Решетникова, Калининградская область – первый регион, который столкнулся с большим объемом ограничений. При поддержке федеральных властей проблема работы транспортно-логистического комплекса была решена. Но в перспективе требуется его развитие.

- Главный вызов – это транспорт, и здесь приняты необходимые решения. В первую очередь, они связаны с субсидированием морских грузоперевозок, второе – с новыми судами, новыми паромами. Но нельзя сказать, что проблема на перспективу решена. Требуются дополнительные мощности, - сказал министр и отметил, что он договорился с губернатором Антоном Алихановым уточнить транспортно-экономический баланс и обсудить вопрос вместе с министерством транспорта.

В правительстве области напомнили, что всего на морской доставке грузов в Калининградскую область и из региона на остальную часть России сейчас задействовано 18 судов.

Почти все они были передислоцированы на калининградское направление в кратчайшие сроки в течение этого года из-за санкционных ограничений.