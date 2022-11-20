Жители Черняховска просят главу отменить концерты и фейерверк на Новый год

Жители Черняховского муниципального округа обращаются к властям с просьбой отменить новогодние мероприятия. Об этом глава администрации Черняховского округа Сергей Булычев написал на своей странице в «ВКонтакте».

«В последнее время все чаще и чаще от жителей нашего округа поступают просьбы отменить праздничные новогодние мероприятия, а вырученные деньги направить на поддержку военнослужащих участвующих в спецоперации и их семей», - написал глава.

Он предложил жителям Черняховского округа проголосовать: за или против отказа от новогодних концертов и салюта.

«Считаю правильным оставить детские праздничные мероприятия и уличное украшение города», - отметили Сергей Булычев.