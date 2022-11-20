В Калининграде нашли печать прусского рода фон Заукенов, чью усадьбу под Озерском через суд изъяли у владельца

Оттиск печати. Фото: vk.com

В Калининграде очередная интересная находка. На этот раз речь идет о печати XVIII века родового дворянского суда старинного прусского рода фон Заукенов в Раудишкене. Артефакт приобрел в коллекцию калининградский коллекционер Сергей Попов. Он уже не первый год собирает старинные печати, и эта пополнила собрание.

Старинная печать. Фото: vk.com

Как рассказал Сергей в соцсетях, наиболее известный представитель рода фон Заукенов это художник, пейзажист и анималист Эрнст фон Заукен (1857-1920).

Отметим, с родом фон Заукенов связана сохранившаяся усадьба Заукенхоф в поселке Лужки Озерского района. Здание, как и многие уникальные постройки в Калининградской области, разрушается много лет. Но в ноябре власти через суд изъяли историческое здание у собственника. С 2015 года усадьбой владело ООО «Почемучка», которое купило ее, хотя та прежде находилась в муниципальной собственности.

В 2022 году Служба охраны объектов культурного наследия Калининградской области вынуждена была обратиться в суд с иском об изъятии усадьбы у собственника.

Разрушающаяся усадьба. Фото: prussia39.ru

В итоге по суду старинное здание у собственника забрали.

Как рассказал руководитель Службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов, теперь здание будет выкуплено в государственную или муниципальную собственность, или же продано с публичных торгов.