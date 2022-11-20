300-летние дубы: В Калининграде начали составлять карту самых старых и редких деревьев

. Фото: мэрия Калининграда

На геоинформационном портале в администрации Калининграда теперь можно увидеть, где растут самые старые и редкие деревья.

Как рассказала глава администрации города Елена Дятлова, пока специалисты нанесли на карту информацию о 56 экземплярах. Некоторые из них являются памятниками природы регионального значения.

На карте можно посмотреть, где растут 300-летние дубы (такой дуб есть, например, на проспекте Мира напротив штаба Балтфлота) и буки, реликтовые крылоплодные лапины, двулопастные гинкго и другие интересные экземпляры.

«В список уже вошли любимое многими гинкго у входа в зоопарк, пушистая лапина у торгового центра на Черняховского, красавцы-буки в сквере у остановки «Гостиница Калининград», - написала глава администрации.

Она отметила, что если у вас есть информация о старовозрастных или редких деревьях, то ей можно поделиться с мэрией.

«Специалисты выедут на место, обследуют дерево и, если оно на самом деле по-своему уникальное, его тоже поместим на карту», - сообщила Елена Дятлова.