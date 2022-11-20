Антон Алиханов рассказал, сколько техники и дворников задействовано в уборке дорог от снега

. Фото: Антон АЛИХАНОВ

В Калининградской области шесть десятков снегоуборочных машин работали на дорогах в воскресенье, 20 ноября. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал губернатор Антон Алиханов.

«Внезапно, в середине ноября началась зима - дорожные службы города Калининграда справляются - на посту более 260 дворников.

Областные дорожные службы также не дремлют: за сегодня на региональных дорогах работали более 60 штук различных уборочных машин», - написал глава региона.

Он также добавил, что за день было израсходовано более 200 тонн соли и более 100 тонн различных химических средств.