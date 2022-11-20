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НовостиОбщество20 ноября 2022 17:43

Уже замороженные: В Неманском районе калининградцы набрали грибов под снегом

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: сообщество Грибы и грибники Калининградской области.

Калининградцы, несмотря на мороз и выпавший снег, продолжают в лесу собирать грибы. Фото заснеженных белых выложили в группе «Грибы и грибники Калининградской области» в «ВКонтакте».

«Вы скажете сумасшедшие, а я бы выразился более корректно – грибанутые. И это не лечится», - написал грибник и уточнил, что «тихая охота» прошла в Неманском районе.

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Фото: сообщество Грибы и грибники Калининградской области.

На фото видно грибы под снегом и целое ведро с заснеженными белыми и маслятами.

Комментаторы фотоотчет из ноябрьского леса оценили.

«Замороженные уже, удобно», - написали они.