Уже замороженные: В Неманском районе калининградцы набрали грибов под снегом

. Фото: сообщество Грибы и грибники Калининградской области.

Калининградцы, несмотря на мороз и выпавший снег, продолжают в лесу собирать грибы. Фото заснеженных белых выложили в группе «Грибы и грибники Калининградской области» в «ВКонтакте».

«Вы скажете сумасшедшие, а я бы выразился более корректно – грибанутые. И это не лечится», - написал грибник и уточнил, что «тихая охота» прошла в Неманском районе.

. Фото: сообщество Грибы и грибники Калининградской области.

На фото видно грибы под снегом и целое ведро с заснеженными белыми и маслятами.

Комментаторы фотоотчет из ноябрьского леса оценили.

«Замороженные уже, удобно», - написали они.