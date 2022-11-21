На ул. Киевской в Калининграде мужчина угрожал ножом соседям

В Калининградской области за сутки сотрудники Росгвардии более 30 раз выезжали по сигналу «Тревога». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На улице Киевской в Калининграде росгвардейцы задержали местного жителя с ножом, угрожавшего соседям расправой. Как рассказали очевидцы, скандальный мужчина неоднократно тревожил жильцов дома пьяными выходками. Получив очередное замечание по поводу асоциального образа жизни, 45-летний калининградец стал размахивать кухонным ножом и угрожать расправой.

Агрессивный сосед был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.