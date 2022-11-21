В Калининграде спрос на проведение новогодних корпоративов вырос на 426 процентов. Об этом говорится в исследовании компании «Авито».

«В этом году для многих работодателей праздник будет возможностью дополнительно поддержать сотрудников и позаботиться об их эмоциональном состоянии», - отмечается в исследовании.

Для организации выездных праздников работодатели обращаются за услугами трансфера и аренды транспорта. Спрос в этой категории по всей стране вырос на 57 процентов с начала октября по сравнению с прошлым годом. В Калининграде рост спроса составил 55 процентов.

Услуги ведущих стартуют в среднем по стране от 3 000 рублей в час и растут в зависимости от наполнения программы. В Калининграде средняя цена составила 2700 рублей в час.

Что касается банкета, его стоимость в Калининграде начинается от 600 рублей на человека.