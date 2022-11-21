Приставы заставили калининградку погасить 4-миллионый долг по кредиту

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Фото: Служба судебных приставов
Судебные приставы заставили жительницу Калининграда вернуть банку кредит. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.
Горожанка оформила 4,2-миллный кредит и практически сразу перестала выполнять взятые на себя обязательства, из-за этого возникла просроченная задолженность.
Банк через суд расторгнул договор и взыскал задолженность, однако женщина добровольно не исполнила решение суда.
Приставы временно ограничили ей выезд из страны, арестовали ее банковские счета и зарплату. Только после этого должница вернула деньги в банк.