Приставы заставили калининградку погасить 4-миллионый долг по кредиту

. Фото: Служба судебных приставов

Судебные приставы заставили жительницу Калининграда вернуть банку кредит. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Горожанка оформила 4,2-миллный кредит и практически сразу перестала выполнять взятые на себя обязательства, из-за этого возникла просроченная задолженность.

Банк через суд расторгнул договор и взыскал задолженность, однако женщина добровольно не исполнила решение суда.

Приставы временно ограничили ей выезд из страны, арестовали ее банковские счета и зарплату. Только после этого должница вернула деньги в банк.