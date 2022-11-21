В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 21 ноября нет света и воды

. Фото: Виктор Сергеев

В Калининграде в понедельник, 21 ноября, в течение дня отключено электричество в домах на 19 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 20 часов света не будет на:

ул. Машиностроительная, 62, 64, 64а,б, 66 (школа № 29), 68-108, 110-172,

ул. Судостроительная, 87, 89, 94, 102,

ул. Батальная, 65а,

ул. Молочинского, 1-53, 2, 2а, б, 8,

ул. Косм. Леонова 51, 53, 63-89, 64а, 66, 77а, 73-89, 85а,

ул. Марш. Борзова, 1-25, 5а,

ул. Комсомольская 80, 84-90, 102,

ул. Нарвская, 46, 46б, 50, 52,

ул. Калужская, 24-38,

ул. Мусоргского, 10.

Во второй половине дня – с 13:00 до 18:00 без электроснабжения будут многоквартирные дома:

ул. Марш. Баграмяна, 34а, 36,

пр-т Московский 19-27, 35-39, 159,

ул. Коперника, 6-10,

ул. Больничная, 21-25, 24, 24а, 40-44,

ул. Камская, 4а, 6, 6а, 13-25,

ул. Кутузова, 4, 6, 9, 7, 7а, 10-14, 19,

пр-т Мира, 67,

пер. Минина и Пожарского, 7, 17,

ул. М. Расковой, 23.

С 9:00 до 20:00 отключат холодное водоснабжение на ул. Машиностроительной, 60-72, 68а, 110-116, 158-172.

До 14:00 без холодной воды будут жильцы домов на ул. В. Дубинина, 19, 24, 29-35, ул. Менделеева, 15, ул. Серж. Мишина, 6. До 16:00 вода будет отключена на ул. С. Разина, 31, ул. Офицерская, 13, 13а.

С 11:00 до 15:00 запланировано отключение холодного водоснабжения по следующим адресам:

ул. Вагнера, 24 (д/сад № 87),

ул. Тельмана, 13,

ул. Пролетарская, 5а (д/сад № 87),

ул. Ген. Толстикова, 77-81,

ул. Л. Иванихиной, 10-14, 13-17,

ул. Интернациональная 19-25.