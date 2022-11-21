В Светлом аферистка вручила 93-летней пенсионерке 5-тысячную купюру «банка приколов»

В Светлом сотрудники уголовного розыска задержали местную жительницу, которая вручила пенсионерке купюру «банка приколов» в обмен на настоящие деньги. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

К 93-летней пенсионерке на улице подошли две неизвестные женщины, одна из которых в ходе разговора попросила пожилую женщину разменять пять тысяч рублей. Пенсионерка согласилась, но с собой у неё оказалось только 950 рублей, которые она отдала злоумышленнице. Аферистка пообещала зайти позже и забрать остальную сумму, после чего ушла.

За происходящим наблюдала соседка пенсионерки, которая внимательно рассмотрела пятитысячную купюру и поняла, что деньги являются билетом «банка приколов», после чего обратилась в полицию.

Сотрудники полиции установили личность мошенницы. В отношении 44-летней местной жительницы возбудили уголовное дело. Ее также поверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.