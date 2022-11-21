В 2023 году калининградские больницы получат более 100 единиц медтехники

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В 2023 году в больницы Калининградской области запланировано поступление 110 единиц медицинской техники. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Пятая часть всех поставок – современное высокотехнологичное оборудование.

На покупку техники предполагается направить почти 519,3 миллиона рублей. Большую часть средств на условиях софинансирования – 90 процентов – выделит федеральный бюджет, 10 процентов добавят из регионального.

Из 110 единиц оборудования 22 – для проведения функциональной диагностики с общим лимитом финансирования 380 миллионов рублей.

Четыре флюорографа получит городская больница № 4, два – межрайонная больница № 1, по одному – городская больница № 3, городская поликлиника № 3, больницы в Краснознаменске, Ладушкине и Советске.

Маммографические аппараты поступят в городскую больницу № 4, Багратионовск, Гусев, Мамоново и Советск.

Помимо этого, продолжится оснащение лечебных учреждений Калининградской области современными рентгеновскими аппаратами. Такое оборудование в следующем году поставят в межрайонную больницу № 1, медицинские организации Гвардейска, Краснознаменска, Озерска, Славска и Черняховска.