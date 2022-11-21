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НовостиПроисшествия21 ноября 2022 9:22

В ГИБДД сообщили обстоятельства массового ДТП под Гвардейском

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Стали известны обстоятельства ДТП с участием нескольких машин на автодороге Борское - Гвардейск - Истровка.

По данным ГИБДД, 64-летний водитель ВАЗа не справился с управлением и врезался грузовик, который очищал дорогу от снега. После этого легковушку вынесло на встречку, и она врезалась в «Фольксваген», а затем в «Фиат».

В результате столкновения травмы получили водитель и пассажир «Фольксвагена». Что касается виновника аварии, его позже насмерть сбил проезжающий «Ситроен».