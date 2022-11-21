В Немане внучка украла у бабушки 56 тысяч рублей с карты

В Немане полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег с банковской карты пенсионерки. Об этом сообщает пресс- служба регионального УМВД.

В полицию пришла 68-летняя местная жительница и сообщила о пропаже 56 тысяч рублей с карты. Полицейские провели проверку и выяснили, что деньги украла 25-летняя внучка, которая навещала бабушку и брала ее телефон. Деньги злоумышленница небольшими суммами переводила на свою карту.

На нечистоплотную родственницу завели уголовное дело, ей грозит до 6 лет лишения свободы.