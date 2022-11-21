Калининградец получил 8 лет за убийство бывшего одноклассника в Прибрежном

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К лишению свободы приговорен 20-летний калининградец, зарезавший своего бывшего одноклассника. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.

Трагедия произошла в поселке Прибрежном 10 июля 2022 года. В ходе конфликта с бывшим одноклассником мужчина нанес ему удар ножом в сердце. От полученного ранения молодой человек скончался на месте происшествия.

Суд приговорил убийцу к 8 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Также с него взыскана компенсация морального вреда в размере 1,5 млн рублей в пользу матери погибшего.