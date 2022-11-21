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НовостиОбщество21 ноября 2022 12:03

25-летнему калининградцу грозит 20 лет за сбыт наркотиков

На мужчину завели три уголовных дела
Виктор Сергеев

В Калининграде полицейские задержали сбытчика психостимуляторов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В ходе личного досмотра у 25-летнего горожанина нашли 39 граммов эфедрина. Злоумышленник перед задержанием успел оставить «закладки» с амфетамином на улицах Озерова и Госпитальной. Общий объем изъятых наркотиков составил 5,73 грамма, что является крупным размером. Еще 26 граммов эфедрона были обнаружены в его квартире.

На сбытчика завели три уголовных дела, ему грозит до 20 лет лишения свободы.