На Балтфлот прибыло уже более 1000 новобранцев

. Фото: пресс-служба Балтфлота

С начала осеннего призыва 2022 года в соединения и части Балтийского флота прибыло более 1000 новобранцев из Калининградской области и других регионов РФ. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

До конца декабря, в Калининградскую область на комплектование воинских частей ожидается прибытие еще более 2000 человек из областей и республик РФ.

«Молодые люди отправляются в войска, имея на руках банковские карты, на которые в течение всего срока службы им будет ежемесячно начисляться денежное довольствие. Каждый призывник получает персональную электронную карту с биометрическими данными. Так же в военкоматах новобранцам выдаются армейские несессеры с набором средств личной гигиены. Кроме того, желающие, могут получить сим-карту для мобильного телефона, чтобы иметь возможность позвонить своим родным», - отметили в пресс-службе флота.