Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 ноября 2022 13:42

В Фонде капремонта показали преобразованные многоэтажки на острове

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: Предоставлено фондом капремонта Калининградской области.

В рамках проекта «Музейный квартал» в Калининграде преобразовывают советскую типовую застройку на улице Октябрьской 27-29. Капитальный ремонт крыши и фасада уже завершается.

Фото обновленных панелек показал Фонд капремонта Калининградской области.

«Порядка 500 человек улучшили условия проживания: безопасность, комфорт, микроклимат, экономия коммунальных ресурсов, экономия семейного бюджета, растет в цене недвижимость и ставка капитализации. Кроме того, формируем единую городскую ткань для комфортной среды каждого жителя региона», - сообщили в Фонде, отметив, что работы проводятся за счет средств из областного бюджета.