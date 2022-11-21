В Фонде капремонта показали преобразованные многоэтажки на острове

. Фото: Предоставлено фондом капремонта Калининградской области.

В рамках проекта «Музейный квартал» в Калининграде преобразовывают советскую типовую застройку на улице Октябрьской 27-29. Капитальный ремонт крыши и фасада уже завершается.

Фото обновленных панелек показал Фонд капремонта Калининградской области.

«Порядка 500 человек улучшили условия проживания: безопасность, комфорт, микроклимат, экономия коммунальных ресурсов, экономия семейного бюджета, растет в цене недвижимость и ставка капитализации. Кроме того, формируем единую городскую ткань для комфортной среды каждого жителя региона», - сообщили в Фонде, отметив, что работы проводятся за счет средств из областного бюджета.