Калининградские таможенники отвезли в Донецк медикаменты и зимнюю одежду

. Фото: Таможня Калининградской области

Сотрудники калининградской областной таможни и доставили в Донецк собранную гуманитарную помощь. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сбор добровольных пожертвований был объявлен в конце октября, и всего за две недели таможенникам удалось собрать более 400 тысяч рублей, зимнюю одежду и обувь. Груз был отправлен спецсвязью в Москву, где калининградцы в течение еще нескольких дней закупали необходимые медикаменты, приборы медицинского назначения и многое другое.

Из Москвы таможенники отправились в Донецк. Медикаменты, одежда, обувь и остальной груз были распределены между подразделениями.