Калининградец хотел уехать на такси с украденными из супермаркета продуктами

В Калининграде инцидент случился на Московском проспекте. Там один из покупателей выбежал из супермаркета с корзиной продуктов, не заплатив.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии со ссылкой на контролера магазина, мужчина, набрав целую корзину продуктов на 3000 рублей, выбежал из магазина и сел в ожидавшее его такси.

«Таксист, увидев бегущего охранника, прекратил движение автомобиля. Злоумышленник не торопился покидать транспортное средство и дождался сотрудников Росгвардии», - говорится в сообщении.

24-летний мужчина с краденым товаром был задержан.