Калининград вошел в топ самых востребованных направлений для путешествий в декабре

Сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru на основании данных бронирования определил, куда отправляются туристы в декабре.

На первом месте оказался Санкт-Петербург (14% броней). Сочи отстает от Северной столицы по этому параметру всего на три десятых процента. Третьей по популярности стала Москва — 12,5% всех броней.

Десять самых востребованных направлений для путешествий в декабре:

1. Санкт-Петербург, Ленинградская область 3799 р. / 5 ночей

2. Сочи, Краснодарский край 3437 р. / 5 ночей

3. Москва, Московская область 3715 р. / 4 ночи

4. Казань, Татарстан 3611 р. / 4 ночи

5. Калининград, Калининградская область 3103 р. / 5 ночей

6. Кисловодск, Ставропольский край 3212 р. / 7 ночей

7. Шерегеш, Кемеровская область 7704 р. / 5 ночей

8. Ялта, Крым 4372 р. / 6 ночей

9. Екатеринбург, Свердловская область 3290 р. / 3 ночи

10. Нижний Новгород, Нижегородская область 4492 р. / 3 ночи