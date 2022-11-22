В Калининграде бывший сотрудник ГИБДД разыскал похитителя своего электросамоката

В Калининграде бывший сотрудник ГИБДД вычислил похитителя своего электросамоката. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Электросамокат стоимостью 35 тысяч рублей был припаркован около дома на улице Лесопильной. Бывший правоохранитель не стал сидеть сложа руки в ожидании следственно-оперативной группы. Мужчина обнаружил частную видеокамеру, в поле зрения которой попадает место происшествия, и попросил владельца показать запись. Оказалось, что камера зафиксировала момент кражи. На ней было видно, как неизвестный закидывает электросамокат в фургон.

«Возвращаясь к дому приятеля, потерпевший узнал в проезжавшем мимо автомобиле тот самый фургон, попавший на видеозапись. Мужчина догнал машину, в которой обнаружил свой самокат и несколько рабочих. Один из мужчин признался в совершении кражи», - рассказали в пресс-службе УМВД

Прибывшие сотрудники полиции доставили 38-летнего подозреваемого в отдел полиции. На него завели уголовное дело по статье «Кража».