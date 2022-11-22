В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 22 ноября нет света и воды

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Фото: Александр Подгорчук
В Калининграде во вторник, 22 ноября, в течение дня будет отключено электричество в домах на 17 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 20 часов света не будет по следующим адресам:
ул. Машиностроительная 64,66(Школа №29),68,72-84, 86-108
ул. Судостроительная, 87-89, 94,102,
ул. Молочинского 1-53, 2, 2а, б, 8,
ул. Косм. Леонова 51, 53, 63-89, 64а, 66, 77а, 73-89, 85а
ул. Марш. Борзова 1-25, 5а
ул. Комсомольская 80, 84-90, 102
ул. Нарвская, 46, 46б, 50, 52
ул. Калужская. 24-38
ул. Мусоргского, 10.
С 13:00 до 18:00 без электроснабжения будут потребители:
пр-кт Московский 19-27, 35-39, 46, 60-68, 159а,
ул. Коперника, 6-10,
ул. Больничная, 21-25, 24, 24а, 40-44,
ул. Кутузова, 3, 4, 5, 6, 9, 7, 7а, 10-14,19,
пр-кт Мира, 67,
пер. Минина и Пожарского, 7,17,
ул. М. Расковой 6, 7-11, 12-16, 17, 18, 23,
пр-кт Победы, 11-17.
С 12:00 до 15:00 отключат холодное водоснабжение на Университетской, 13 (д/сад № 87).