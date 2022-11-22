Елена Дятлова процитировала Льва Толстого, рассказывая об уборке мусора в Калининграде

В администрации Калининграда отчитались о прошедшем в городе октябрьским субботнике. На оперативном совещании 22 ноября чиновники доложили, что была собрана листва и мусор, покрашены и почищены от граффити остановки, урны, от объявлений и афиш очищены столбы.

На нескольких улицах посадили деревья. Всего в Калининграде за время проведения осеннего месячника благоустройства было посажено 125 деревьев и 2116 кустарников.

- Во всем городе должно быть чисто, - сказала Елена Дятлова и поблагодарила всех сотрудников администрации и депутатов, которые участвовали в субботнике. – Каждый из нас мог почувствовать себя дворником. Такая сложная для нас, чиновников, работа. Еще Лев Николаевич Толстой сказал: «Всякий пусть метет перед своей дверью. Если каждый будет делать так, вся улица будет чиста».

В мэрии отметили, что в рамках субботника в скверах и на улицах города, на территориях объектов культурного наследия высадили 81 тысячу тюльпанов. Все они взойдут весной.