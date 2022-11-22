Алиханов анонсировал капитальный ремонт шести колледжей в Калининградской области

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградской области проведут капитальные ремонтные работы в шести колледжах. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Антон Алиханов. По его словам, средства на работы уже заложили в бюджете.

Глава региона отметил, что в области создана достойная материально-техническая база, переучены преподаватели и мастера, работодатели активно вносят свои коррективы в образовательные программы, отбирают себе кадры со студенческой скамьи.

«Причем на защите дипломов, как правило, студенты уже трудоустроены. Конкурс на большинство специальностей - от 8 человек на место», - написал Алиханов.