Елена Дятлова поручила управляющим компаниям Калининграда убирать автомобильные покрышки с придомовых территорий

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Обсуждая уборку мусора в Калининграде, глава администрации города обратила внимание на автомобильные покрышки во дворах. На оперативном совещании, которое состоялось 22 ноября в мэрии, Елена Дятлова призвала убирать резиновые шины.

- Мы наводим порядок, город становится все чище. Отдельное внимание и поручение – понуждение управляющих компаний в части уборки шин с придомовых территорий. Эта резина сегодня у нас вкопана на придомовых участках, служит либо ограждениями, препятствующими заезду, либо приствольными кругами для зеленых насаждений, - сказала глава администрации и призвала активизировать работу.

Елена Дятлова напомнила, что автомобильные покрышки относятся к четвертому классу опасности, подлежат сбору и утилизации на полигонах твердых коммунальных отходов.

Сити-менеджер еще летом призывала избавляться от резиновых покрышек, которые повсеместно встречаются во дворах в Калининграде. Однако, судя по всему, работа в этом направлении сильно не продвинулась.

- Шины – это четвертый класс опасности, это вредно, неэкологично, опасно. Они выделяют вредные вещества. Мы загрязняем места, в которых сами же живем! – говорила Елена Дятлова.

Отметим, жители Калининграда, которые хотели бы избавиться от покрышек в своих дворах и получить взамен, например, аккуратные ограждения или же кустарники, должны обращаться в свои управляющие компании. Уже те обязаны принимать обращения и далее использовать их для общения с администрацией Калининграда.