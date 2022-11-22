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НовостиОбщество22 ноября 2022 8:32

Власти Зеленоградска выделили 336 тысяч рублей на покупку угля семьям мобилизованных

Уголь уже получили 10 семей
Виктор Сергеев

Администрация Зеленоградска выделила 336 тысяч рублей на покупку угля семьям мобилизованных, чьи дома отапливаются этим видом топлива. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

На прошлой неделе уголь бесплатно доставили 10 семьям, проживающим в поселках Логвино, Павлинино, Алексино, Шумное, Луговское, Орехово, Красноторовка, Романово, Кумачево, Ягодное.

В будущем семьи мобилизованных воинов будут снабжаться углем по мере поступления заявок.

Сотрудники администрации также оказывают содействие и помощь в решении вопросов, касающихся психологического, бытового, юридического и иного характера, а так же консультируют по вопросам оформления социальных выплат. По интересующим вопросам члены семей мобилизованных граждан могут обратиться на горячую линию по телефону: 8(40150) 3-15-48, либо обратиться по адресу: Курортный проспект,20, каб. №10.