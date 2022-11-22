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НовостиОбщество22 ноября 2022 9:24

Житель Полесска вырастил 115 кустов конопли «для собственного потребления»

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы
Виктор Сергеев

Житель Полесского района попался на выращивании наркосодержащих растений и хранении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В ходе личного досмотра у 37-летнего мужчины нашли почти 400 граммов марихуаны. Кроме этого, полицейские обнаружили в поле плантацию, на котором произрастало 52 недавно высаженных куста и 63 полутораметровых куста, готовых к сбору. Задержанный утверждал, что выращивал коноплю для собственного потребления.

На время следственных действий мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.