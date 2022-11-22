Елена Дятлова призвала быстрее украшать Калининград к Новому году

. Фото: мэрия Калининграда

Калининград нужно как можно быстрее украсить к Новому году. Об этом 22 ноября, на оперативном совещании в мэрии города, сказала глава администрации. Елена Дятлова соответствующее поручение дала своему заместителю Алексею Силанову.

- У нас начата работа по новогоднему украшению города. Прошу в максимально короткие сроки данную работу завершить. После монтажа того или иного элемента, его нужно сразу включать, чтобы он становился частью новогоднего оформления, - сказала Елена Дятлова.

Она также попросила организовать в Калининграде новогодние ярмарки в декабре.

- Нужно дать возможность жителям по максимуму приобрести необходимую продукцию, чтобы отметить новогодние праздники, - заключили сити-менеджер.