Стали известны места размещения фоторадаров в Калининградской области до 5 декабря

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Фото: Безопасный город
«Безопасный город» опубликовал места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации в Калининградской области.
С 22 ноября по 5 декабря фоторадары будут установлены:
На 38 километре автодороги «Калининград-Балтийск» в сторону г. Балтийск.
на 38 километре автодороги «Калининград-Балтийск» в сторону г. Калининград;
на 42 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону пос. Крылово.
на 42 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону г. Калининград.
на 19 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону пос. Крылово.
на 19 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону г. Калининграда.
г. Гурьевск ул. Строительная в сторону ул. Ленина.
г. Гурьевск ул. Строительная в сторону ул. Большая Окружная.
на 1 километре автодороги «Северный обход г. Калининграда» в сторону ул. Горького.
на 1 километре автодороги «Северный обход г. Калининграда» в сторону проспекта Победы.
на 7 километре автодороги «Чкаловск-Люблино-Взморье» в сторону пос. Люблино.
на 7 километре автодороги «Чкаловск-Люблино-Взморье» в сторону микрорайона Чкаловска.
на 17 километре «Калининград-Зеленоградск» в сторону города Зеленоградск.
на 17 километре «Калининград-Зеленоградск» в сторону Калининграда.
г. Калининград ул. Планерная в сторону пр.Мира.
привокзальная площадь аэропорта «Храброво».