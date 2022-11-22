Стали известны места размещения фоторадаров в Калининградской области до 5 декабря

. Фото: Безопасный город

«Безопасный город» опубликовал места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации в Калининградской области.

С 22 ноября по 5 декабря фоторадары будут установлены:

На 38 километре автодороги «Калининград-Балтийск» в сторону г. Балтийск.

на 38 километре автодороги «Калининград-Балтийск» в сторону г. Калининград;

на 42 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону пос. Крылово.

на 42 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону г. Калининград.

на 19 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону пос. Крылово.

на 19 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону г. Калининграда.

г. Гурьевск ул. Строительная в сторону ул. Ленина.

г. Гурьевск ул. Строительная в сторону ул. Большая Окружная.

на 1 километре автодороги «Северный обход г. Калининграда» в сторону ул. Горького.

на 1 километре автодороги «Северный обход г. Калининграда» в сторону проспекта Победы.

на 7 километре автодороги «Чкаловск-Люблино-Взморье» в сторону пос. Люблино.

на 7 километре автодороги «Чкаловск-Люблино-Взморье» в сторону микрорайона Чкаловска.

на 17 километре «Калининград-Зеленоградск» в сторону города Зеленоградск.

на 17 километре «Калининград-Зеленоградск» в сторону Калининграда.

г. Калининград ул. Планерная в сторону пр.Мира.

привокзальная площадь аэропорта «Храброво».