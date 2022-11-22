Елена Дятлова: Мне страшно заезжать во дворы с припаркованными машинами

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В Калининграде дворы зачастую так забиты машинами, что заехать в них проблематично и даже страшно. Об этом журналистам сказала глава администрации города Елена Дятлова во вторник, 22 ноября.

- Сегодня в спальных районах попробуйте проехать к дому! Мне так страшно бывает, потому что, если ты заехал во двор, обратно можно выбраться только задним ходом. А я очень трепетно вожу машину и точно боюсь зацепить кого-то припаркованных, чтобы информационного повода не давать такого вкусного. Лично мне страшно заезжать в дворовые территории.

Елена Дятлова отметила, что «Скорая помощь» и пожарная машина должны иметь возможность подъехать к любому дому. Однако, забитые автомобилями дворы в Калининграде часто не позволяют этого сделать.

- Я по максимуму стараюсь оставлять машину на платных парковках только для того, чтобы кого-то не зацепить. Наверное, я не сильно уверенный пользователь, - сказала Елена Дятлова.

Глава администрации отметила, что парковки должны быть и в спальных районах Калининграда, а не только в центре.

- Парковки должны быть не только в центре города, но и в спальных районах, где возможно будет клининградцам дать альтернативу, а не только придомовые территории. Поэтому шаг за шагом нужно делать их [парковки]. Мы привыкли оперировать тем, сколько квадратных метров нужно для человека, чтобы ему комфортно жить. Надо понимать, что для одной машины в городе точно так же нужно 6 квадратных метров, - сказала Елена Дятлова.