Путину рассказали о селекционно-генетическом центре для крупного рогатого скота в области

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградской области реализуется уникальный селекционно-племенной проект по созданию селекционно-генетического центра для крупного рогатого скота. Об этом сообщили в ходе видеоконференции по вопросам развития отечественной селекции и генетики, которую провел президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба регионального правительства.

О проекте компании «Интерген Рус» рассказал председатель совета директоров агропромышленного холдинга «Залесье» Андрей Романов

«Интерген Рус» на сегодняшний день является единственным частным предприятием в России, которое имеет технологическую возможность производить сексирование – то есть разделение семени по полу. Также работа центра предусматривает оценку быков геномными методами, использование биологического материала для улучшения производственно-генетических качеств потомства, что пока не очень широко развито в России», - сказал он

По словам Романова, предприятия холдинга уже проводят геномную оценку собственных телочек с целью выбора потенциальных матерей для будущих быков-производителей, что позволит в дальнейшем заместить импорт скота и получить высочайшее качество отечественной генетики.

«Проект служит интересам не только региона, но и всей страны. Мы уже поставляли генетический материал в десять субъектов РФ, – сказал Андрей Романов. – Реализация этого уникального для России проекта в перспективе позволит сформировать отечественный фонд генетических ресурсов, оказывающих влияние на производство молока, повышение эффективности и конкурентоспособности животноводства в стране и создаст альтернативу импорту крупного рогатого скота».