Министр: Калининград готов регулярно принимать Кубок России по синхронному плаванию

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Калининград готов регулярно принимать Кубок России по синхронному плаванию. Об этом сообщила вице-премьер – министр спорта Наталья Ищенко.

«Для организации отечественных соревнований среди синхронисток любого уровня в нашем регионе есть все условия, в том числе три бассейна олимпийского класса с нормативной длиной и глубиной. Ключевым отличием кубка страны образца 2022 года стал допуск зрителей без каких-либо ограничений, что позволило всем желающим в полной мере оценить всю красоту и сложность одного из самых зрелищных водных видов спорта. Ну, а для калининградской сборной это великолепный мотивационный подарок: и выступить, и потренироваться бок о бок с ближайшим резервом сборной России», – отметила Наталья Ищенко.

Напомним, что в октябре на базе бассейна центра спорта в калининградском парке «Южный» впервые провели первенство СЗФО по синхронному плаванию среди девушек не старше 18 лет. В активе калининградского команды девять наград, в том числе три комплекта серебряных и шесть комплектов бронзовых медалей.

На взрослом Кубке России-2022 местные спортсменки призовых мест не заняли. Победу в общем зачёте на водах бассейна в калининградском микрорайоне имени Александра Космодемьянского праздновала сборная Санкт-Петербурга, опередив команды Татарстана и Москвы. Всего на старт вышли 209 участников из 15 команд девяти регионов РФ.