Коронавирус за сутки выявили в 11 городах Калининградской области

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За сутки в Калининградской области было выявлено 39 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 11 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 22 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 2,

Озерский городской округ – 2,

Балтийский городской округ – 1,

Гвардейский городской округ - 3,

Полесский городской округ – 1,

Гурьевский городской округ - 2,

Гусевский городской округ – 2,

Светловский городской округ – 2,

Зеленоградский городской округ – 1,

Неманский городской округ – 1.