Коронавирус за сутки выявили в 11 городах Калининградской области

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Фото: "КП" Архив
За сутки в Калининградской области было выявлено 39 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 11 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 22 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 2,
Озерский городской округ – 2,
Балтийский городской округ – 1,
Гвардейский городской округ - 3,
Полесский городской округ – 1,
Гурьевский городской округ - 2,
Гусевский городской округ – 2,
Светловский городской округ – 2,
Зеленоградский городской округ – 1,
Неманский городской округ – 1.