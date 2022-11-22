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НовостиОбщество22 ноября 2022 11:29

Елена Дятлова рассказал о том, что изымают у нелегальных торговцев в Калининграде

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Александр КАТЕРУША

Власти Калининграда продолжают бороться с нелегальными торговцами на улицах города. У них изымают то, с помощью чего они торгуют. Об этом во вторник, 22 ноября, сказала глава администрации Елена Дятлова.

- Изымаем сегодня, условно, не рыбу и овощи. Изымается стол и весы. Можно ли считать транспортное средство, на котором привезли продукцию, тем, что может подлежать конфискации? По конфискации мы прорабатываем. – сказала сити-менеджер.

Елена Дятлова отметила, что сегодня совместно с сотрудниками полиции проводятся рейды по пресечению нелегальной торговли в городе.

- Но надо четко понимать, что количество штатных единиц в органах полиции ограничено, они занимаются охраной общественного порядка, выполняют другие функции, возложенные на них. К каждому торговцу невозможно представить ни сотрудника муниципального контроля, ни сотрудника полиции. Но рейды проводятся в разных районах города, - сказала глава администрации.