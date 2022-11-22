В Гусеве обнаружены тела двух мужчин

Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели двух мужчин в Гусеве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В понедельник, 21 ноября в правоохранительные органы поступило сразу два сообщения о гибели мужчин в городе Гусеве. По обоим случаям проводятся доследственные проверки.

Так, в хозяйственной постройке во дворе одного из домов по улице Московской было обнаружено тело 67-летнего местного жителя. Тело 31-летнего мужчины без определенного места жительства обнаружили жильцы в подвале дома по улице Школьной.

«В обоих случаях видимых признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено. По предварительным данным, оба гусевца злоупотребляли алкоголем и погибли от общего переохлаждения организма», - рассказали в пресс-службе СК.

В рамках доследственных проверок назначены судебно-медицинские экспертизы, следователи выяснят все обстоятельства произошедшего. По их результатам будет принято процессуальное решение.